В Подмосковье оснастят ТЛЦ «Электроугли» досмотровым комплексом

Инспекционно-досмотровой комплекс установят в транспортно-логистическом центре «Электроугли» в Московской области. Соглашение о поставке оборудования подписали компании «Облтранстерминал» и «Скантроник системс», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компании «Облтранстерминал» (входит в ГК «ФинИнвест») и «Скантроник системс» договорились о поставке современного инспекционно-досмотрового комплекса в ТЛЦ «Электроугли». Проект реализуется для повышения безопасности грузоперевозок на территории Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в прошлом году в регионе начал действовать единый стандарт размещения контейнерных площадок грузовых терминалов. По ее словам, терминалы уже приведены в соответствие с требованиями.

«В рамках этого стандарта оснащается и один из крупнейших подмосковных ТЛЦ «Электроугли», где будет внедрен инспекционно-досмотровой комплекс. Современное оборудование позволит обеспечить безопасность грузоперевозок через ТЛЦ», — отметила Зиновьева.

ТЛЦ «Электроугли» — мультимодальный контейнерный терминал нового формата. Группа компаний «ФинИнвест» реализует проект строительства терминалов в ключевых грузообразующих агломерациях страны. Новый комплекс позволит проводить первичный досмотр контейнеров на наличие запрещенных к перевозке грузов без их вскрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.