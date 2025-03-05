В Подмосковье опубликовано свыше 20 соцзначимых закупок за неделю

С 24 февраля по 28 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 24 закупки, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» предстоит выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения, реконструкции и строительству блочно-модульных котельных в городском округе Кашира, а также строительству участков тепловых сетей в Раменском муниципальном округе.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в регионе запланирован капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения, в том числе главного корпуса Московского областного хосписа (для детей) в Коломне. Предстоит выполнение работ по капремонту школы «Перспектива» в Можайском муниципальном округе и спортивного комплекса «Звезда» в Одинцовском городском округе.

Опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги местного значения п. Денежниково — с. Петровское в Раменском муниципальном округе, строительству подъездной дороги к оптово-распределительному центру «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе, а также планируется реконструкция автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК» (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автомобильной дороги по улице Профессиональная в Дмитровском муниципальном округе Московской области. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.