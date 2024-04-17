В Подмосковье обсудили вопросы по техприсоединению бизнеса к инженерным сетям

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела очередную встречу с бизнесом в режиме онлайн по теме технического присоединения к инженерным сетям, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участвовало порядка 200 представителей бизнеса и руководителей производств. Совместно с зампредом вопросы разбирали руководители ГКУ МО «АРКИ», городских округов, Минэнерго МО, муниципальных водоканалов и других ключевых ведомств.

В ходе прямого эфира специалисты разобрали около десяти вопросов. Немало обращений поступило в чат конференции — еще около 10 вопросов.

«По возможности мы стараемся дать ответы на все поступившие вопросы в режиме реального времени, в рамках встречи. Между тем, тема техприса достаточно сложная, требующая подключения множества ведомств, имеющая сильную законодательную и административную составляющую. Поэтому ряд вопросов был направлен на проработку профильным специалистам», — отметила зампред.

Так, например, в числе компаний, обратившихся за решением своих проблем, оказался производитель кофе из Дубны. Компания «Кофе Блюз» столкнулась с ситуацией, при которой сроки подключения предприятия к газоснабжению неоднократно сдвигались, при этом итоговая стоимость техприсоединения для компании оказалась намного выше первоначальной.

«Ситуация, сложившаяся у этого предприятия, к сожалению, неуникальна. По тем или иным причинам трудности возникают у разных производств из различных городских округов, — отметила зампред. — Между тем, достойным решением для многих компаний, реализующих проекты и только подбирающих локации, могут стать готовые производственные боксы в формате «Подмосковье индастриал», где инженерные сети уже подведены».

Как отметила зампред, это идеальный формат для небольших предприятий, максимально упрощающий их локализацию и запуск. В рамках встречи она также подчеркнула, что намерена совместно с руководством городского округа Дубна прорабатывать вопрос расширения возможностей для локализации предприятий и развития в округе формата готовых промплощадей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.