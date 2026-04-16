В Подмосковье обсудили роботизацию промышленных предприятий

Круглый стол по роботизации предприятий прошел в Московской области при участии производителей промышленной робототехники и профильных организаций. Участники представили решения для более чем 100 предприятий региона и договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления провело круглый стол «Роботизация предприятий Московской области». В мероприятии участвовали производители промышленной робототехники, центры развития отрасли, представители федерального центра компетенций, профильных ассоциаций и консорциума.

В ходе встречи представили технологические решения для более чем 100 предприятий обрабатывающей промышленности Подмосковья. Участники обсудили практические механизмы внедрения автоматизированных систем на производстве.

«Сегодня Подмосковье лидирует среди регионов России по уровню роботизации предприятий. При этом робототехника остается приоритетным направлением промышленного развития Московской области», — пояснили в Мининвесте.

Спикеры отметили, что автоматизация позволяет повысить производительность труда и сократить издержки. Оснащение заводов интеллектуальными роботизированными системами укрепляет конкурентоспособность бизнеса и создает новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве для ускоренного внедрения технологий в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.