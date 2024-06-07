В Подмосковье обсудили привлечение молодых специалистов на предприятие «Лукаморе»

Координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Московской области Сергей Двойных в ходе рабочего визита в городской округ Коломна посетил агропредприятие ООО «Лукаморе», расположенное в поселке Центральной усадьбы совхоза Озеры. Во время визита обсуждалось привлечение молодежи в агропромышленный комплекс, партнерство с учебными заведениями и студенческими отрядами. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Данная компания была учреждена предпринимателем Сергеем Прямовым в 2005 году и работает на рынке уже 12 лет, ежегодно производя 1500 тонн лука-севка.

Здесь применяются технологии механизированного выращивания, а также осуществляется хранение в зимний период. Комплекс оснащен складскими помещениями объемом 3000 тонн, полевой техникой и оборудованием.

Двойных осмотрел семенные поля и оценил процесс строительства крупного овощехранилища. Во время визита обсуждалось привлечение молодежи в агропромышленный комплекс, партнерство с учебными заведениями и студенческими отрядами.

«В сельском хозяйстве, как нигде важны молодые специалисты для обеспечения устойчивого развития сферы. Это позволит передавать опыт, внедрять инновации и повышать конкурентоспособность отрасли», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.