В Подмосковье обсудили повышение энергоэффективности на заседании комиссии Госсовета РФ

Итоги работы за 2025 год и планы на 2026 год рассмотрели на заседании комиссии Государственного совета РФ по энергетике, которое прошло 26 января в Москве. Центральной темой стали меры по повышению энергоэффективности экономики, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» обсудили стратегические подходы к снижению энергоемкости экономики. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что к 2035 году энергоемкость ВВП должна снизиться на 35% по сравнению с 2019 годом. В регионе для достижения этой цели реализуют модернизацию коммунальной инфраструктуры и административных зданий с внедрением энергоэффективных технологий, проводят газификацию населенных пунктов и строят энергоэффективное жилье.

В 2025 году комиссия провела 13 заседаний, в том числе на крупных отраслевых форумах. Рассматривались вопросы модернизации электросетей, газификации, развития рынка газомоторного топлива и кадрового обеспечения топливно-энергетического комплекса. Часть инициатив уже реализована в нормативных актах и поручениях руководства страны.

На заседании анонсировали Казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром», который пройдет в начале апреля. В рамках форума состоится очередное заседание комиссии. Председатель комиссии, глава Республики Саха Айсен Николаев призвал регионы использовать площадку для продвижения продукции и поиска партнеров.

Осенью в Московской области пройдет Второй межрегиональный энергетический форум. Он объединит представителей отрасли, ресурсоснабжающих компаний, научных центров и вузов. По итогам Первого форума был сформирован перечень предложений для внесения изменений в федеральное законодательство об электроэнергетике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.