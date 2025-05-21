В Подмосковье обсудили подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса

В доме правительства РФ состоялось расширенное заседание бюро союза машиностроителей России и лиги содействия оборонным предприятиям, на котором обсудили тему технологического лидерства в условиях внешних вызовов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии приняли участие председатель СоюзМаш России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый зампредседателя союза, президент ЛСОП, председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители иных ведомств и организаций контура союза и лиги.

По словам Члена Бюро СМР, куратора Московского областного РО СоюзМаш, гендиректора АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Бориса Обносова, в контексте трансформации среднего профессионального и высшего образования необходимо повышать качество подготовки кадров на всех уровнях. В частности, увеличивать число профильных колледжей и техникумов, опираясь на успешный советский опыт.

Подмосковье в этой сфере занимает лидирующие позиции. Так, между Московским областным РО СоюзМаш и министерством образования Московской области заключено соглашение, направленное на развитие системы среднего профессионального образования в регионе и привлечение кадров в машиностроение.

Предприятия, входящие в Московское областное РО, имеют давние и надежные партнерские связи со многими учреждениями СПО региона, такими как Межрегиональный центр компетенций — Техникум им. С. П. Королева (г. Королёв) и Подмосковный колледж «Энергия», головное подразделение которого работает в Реутове.

Кроме того, в ряде колледжей, в том числе ПК «Энергия» успешно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого сформирован, в том числе, производственно-образовательный кластер «Машиностроение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.