В Подмосковье обсудили поддержку предпринимателей-участников СВО

Меры поддержки предпринимательских инициатив и проектов ветеранов СВО обсудили в рамках панельной дискуссии «Программы по интеграции в бизнес бойцов СВО и членов их семей» на площадке V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Поддержка предпринимателей является ключевым направлением работы инвестиционного блока подмосковного правительства, и особое внимание сегодня направлено на поддержку участников СВО, желающих открыть или продолжать бизнес. В Московской области работают специальные программы льготного кредитования и гарантийная поддержка, также предприниматели-участники СВО получают приоритетное сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья и персонального менеджера», — сказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

Так, Московский областной фонд микрофинансирования запустил новую программу «Поддержка участников СВО». В рамках программы предприниматели-участники СВО могут получить льготный заем размером до 5 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 3 лет.

Замминистра также добавил, что участники СВО, развивающие свой бизнес, могут получить бесплатную консультационную поддержку бизнес-экспертов, наставничество опытных предпринимателей, помощь в разработке бизнес-плана. Кроме того, в регионе уже запланирован ряд бизнес-мероприятий для участников СВО.

Организаторы форума — министерство экономического развития РФ и Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности», генеральные партнеры — министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ПАО «Банк ПСБ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.