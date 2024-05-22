В Подмосковье обсудили перспективы экспорта картофеля в Сербию

17 мая совместно с департаментом международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России и министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области ГКУ МО «ЦАР» провело ВКС с представителем Минсельхоза России в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ключевым вопросом стало обсуждение путей налаживания экспорта подмосковного картофеля сербским потребителям.

Ввиду дефицита картофеля в зимне-весенний период сербская сторона заинтересована в сотрудничестве с конкретными подмосковными компаниями-экспортерами.

В настоящее время ГКУ МО «ЦАР» начало переговоры с производителями Московской области относительно данного нового направления экспорта, исходя из чего будет подготовлено несколько коммерческих предложений сербским импортерам.

Со своей стороны сельхозатташе в Сербии выявит конкретных потребителей и передаст им данные предложения и контакты подмосковных компаний.

Центр агропромышленного развития продолжит сопровождение этого проекта.

По вопросу сотрудничества можно консультироваться по телефону: 8 (498) 602-29-19, доп. 56504, e-mail: GorobtsovAG@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.