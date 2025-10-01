В Подмосковье объем производства приправ и специй вырос на 4,2%

Пряные ароматы и насыщенные вкусы — неотъемлемая часть современной кулинарии. Сочный шашлык с паприкой, ароматный плов с зирой и душистые щи с лавровым листом — вкус этих блюд невозможно представить без качественных приправ. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 31 тысячи тонн этой продукции, что на 4,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители занимают первое место как в Центральном федеральном округе, так и в общероссийском рейтинге, обеспечивая 79% всего объема приправ в ЦФО и более 47% от общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «РУССКАЯ БАКАЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ПК Мэтр» и ООО «СПАЙС ЭКСПЕРТ».

В ведомстве отметили рост пищевой промышленности региона. Предприятия Подмосковья сохраняют лидерство в производстве приправ и смешанных пряностей. За весь 2024 год объем производства такой продукции в Московской области составил 52,5 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.