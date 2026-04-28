В Подмосковье назвали лидеров по числу лотов на торгах за неделю

В Подмосковье с 20 по 24 апреля на торги выставили более 150 объектов. Больше всего лотов представили Можайский округ, Воскресенск и Орехово-Зуевский округ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В заявочной кампании наибольшее количество лотов сейчас размещено в Можайском округе и Воскресенске — более 80 в каждом муниципалитете. В Орехово-Зуевском округе представлено более 70 объектов.

Среди предложений — участки для индивидуального строительства и объекты для бизнеса. Так, в городском округе Воскресенск в аренду предлагается земельный участок площадью почти 10 соток в деревне Старая для ведения личного подсобного хозяйства. Начальный размер годовой арендной платы составляет 61 769,19 рубля. В Можайском округе на торгах также доступно нежилое помещение в собственность.

С начала года победителям аукционов уже передали в Можайском округе 44 земельных участка в аренду и 12 — в собственность, в Воскресенске — 19 участков в аренду и 9 в собственность, в Орехово-Зуевском округе — 7 участков в аренду и 28 в собственность. Подобрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов ЕАСУЗ. Кроме того, информация о торгах публикуется в сервисе МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.