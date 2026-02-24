В Подмосковье назвали лауреатов премии OGANESSON-2025

Лауреатов международной премии OGANESSON-2025 объявили на торжественной церемонии в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Награды ученым и популяризаторам науки вручили академики РАН, директор ОИЯИ Григорий Трубников и научный руководитель НЦФМ Александр Сергеев, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Премию OGANESSON вручают третий год подряд. Ее присуждают ученым в области естественных наук и авторам проектов по популяризации науки.

В 2025 году лауреатами стали почетный директор по исследованиям Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Мишель Спиро — за исследования в области физики высоких энергий и ядерной физики и лидерство в международных инициативах по поддержке фундаментальной науки; член-корреспондент РАН Наталия Тарасова — за развитие сотрудничества с международными организациями и научными союзами для достижения целей устойчивого развития.

Также премией отмечены академик РАН Арутюн Аветисян — за вклад в создание доверенного искусственного интеллекта и подготовку специалистов в сфере современных информационных технологий, и заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов — за популяризацию научных знаний, в том числе в области квантовой физики.

Премию присуждает жюри международных экспертов под председательством научного руководителя НЦФМ академика РАН Александра Сергеева, решение утверждает директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников. Участвовать в конкурсе могут ученые, инженеры, технические специалисты и авторские коллективы до трех человек.

В 2022 году академик Юрий Оганесян, в честь которого названа премия, получил Научную премию Сбера за работы по синтезу сверхтяжелых элементов и направил 20 млн рублей на поддержку молодых ученых и популяризаторов науки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.