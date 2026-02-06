сегодня в 15:50

В Подмосковье наградили лауреатов премии за коммерциализацию научных разработок

В Доме правительства Московской области вручили премии губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Восемь авторских коллективов получили награды, а объем реализованной продукции на основе их разработок превысил 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

В Доме правительства Московской области прошла церемония вручения премий губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Награды получили восемь авторских коллективов, каждый из которых удостоен премии в размере 1 млн рублей.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что вручение премий приурочено ко Дню российской науки. По ее словам, объем реализованной продукции на основе разработок лауреатов уже превысил 8 млрд рублей.

Премии получили коллективы Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (Черноголовка), АО «Композит» (Королев), АО «Газдевайс» (Ленинский округ), ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» (Фрязино), АО «Конвед-6 ЛИИ» (Жуковский), АО «ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения» (Реутов), НПО «УНИХИМТЕК» (Подольск) и АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (Раменский округ).

Разработки лауреатов охватывают различные отрасли: от слуховых аппаратов и автоматических газовых счетчиков до аппаратных комплексов для авиационной промышленности.

Премия губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов вручается ежегодно с 2020 года.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.