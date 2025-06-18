В Подмосковье начнут производить препараты от онкологии

В рамках ПМЭФ подмосковный Мининвест, ГК «ФармЭко» и Сбербанк подписали трехстороннее соглашение о создании фармацевтического производства, выпускающего препараты для лечения онкологических заболеваний. Предприятие будет расположено в г. о. Черноголовка. Запуск производства запланирован на 2029 год.

«Будет построено фармацевтическое предприятие, которое займется производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в проект составят 9,1 млрд рублей. На предприятии будет создано более 150 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта предоставлен земельный участок в аренду площадью 30 тыс. кв. м. Площадь нового фармацевтического производства составит более 10 тыс. кв. м.

Представитель группы компаний «ФармЭко» Михаил Степанов уточнил, что после выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать по полному циклу 18 различных лекарственных препаратов. Выручка от продаж составит 8–10 млрд в год. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций составит 10 лет.

Согласно подписанному соглашению, частичным финансированием проекта займется Сбербанк.

«Сбербанк последовательно инвестирует в развитие Московской области. Так, в 2024 году только со стороны Среднерусского банка Сбербанка было принято решений на 56 миллиардов рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов региона, из которых свыше 4,7 миллиардов — на поддержку здравоохранения», — пояснил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Особое внимание, по его словам, уделяется программам импортозамещения, ведь развитие отечественного фармацевтического производства невозможно без надежной поддержки со стороны крупных финансовых институтов.

«Новый проект ГК „ФармЭко“ — еще один значимый шаг на пути к формированию высокотехнологичной фармацевтики в России. Мы уверены, что совместная работа позволит создать современные рабочие места, расширить налоговую базу региона и, самое главное, повысить доступность инновационных лекарственных средств для людей», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка.