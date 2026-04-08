В Подмосковье начался прием заявок на поддержку МСП

В Московской области открыт прием заявок на услугу по содействию в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности для малого и среднего бизнеса. Подать документы можно до 15 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприниматели могут получить услугу «Содействие в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации». В нее входят проверка товарного знака, проведение патентного поиска, рекомендации по доработке, подготовка заявки в Роспатент и ее подача.

Стоимость услуги компенсируется в полном объеме — до 200 тыс. рублей. Предпринимателю необходимо самостоятельно оплатить только государственную пошлину за регистрацию.

Получателями могут стать субъекты МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области. Компания должна состоять в Едином реестре субъектов МСП и не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Подробная информация размещена на инвестиционном портале региона, также консультацию можно получить по номеру 0150.

Подать заявку можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/21859, авторизовавшись с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.