В Подмосковье начался прием заявок на конкурс лучших практик наставничества

В Московской области стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества». Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку можно до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Конкурс направлен на распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. Заявки принимаются в пяти номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».

Победители регионального этапа конкурса смогут принять участие во Всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью 2024 года.

Подать заявку можно до 31 мая. Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в Региональный центр компетенций Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.