В Подмосковье начался первый в 2026 году отбор на ИТ-гранты

Прием заявок на получение ИТ-грантов стартовал на портале госуслуг Московской области в 2026 году. Подать документы могут зарегистрированные в регионе компании, соответствующие установленным требованиям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отбор на предоставление субсидий открыт для ИТ-компаний Подмосковья. Претендовать на грант могут организации, зарегистрированные в регионе, с долей выручки от ИТ-деятельности не менее 30% и основным видом деятельности по ряду кодов ОКВЭД, включая 26.20, 62.01, 62.02, 63.11 и 72.19.

Грант предоставляется при условии приема в штат не менее пяти новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. рублей в месяц. При этом специалисты не должны работать в Московской области в течение предыдущих 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в статусе самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

«Грантовая поддержка ИТ-отрасли Подмосковья играет ключевую роль в привлечении и удержании высококвалифицированных специалистов. Мы создаем условия, при которых компании могут уверенно инвестировать в инновации и цифровые проекты, укрепляя технологическое лидерство региона», — подчеркнул заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Николай Булатов.

Подробные условия участия и порядок отбора заявок размещены на региональном портале госуслуг.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.