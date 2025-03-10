В Подмосковье начались испытания элементов нового высокоскоростного поезда

В Коломне на базе Всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) начались испытания опытного образца рамы немоторной тележки отечественного высокоскоростного электропоезда, изготовленной на «Уральских локомотивах», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию при скоростях до 400 км/ч и в условиях российского климата. Рама изготовлена из стали марки С355 отечественного производства, которая имеет улучшенные физические свойства и способна сохранять ударную вязкость при пониженных температурах.

Рама тележки высокоскоростного электропоезда — это узел сложной конструкции, который при движении несет на себе нагрузки от веса кузова, а также от динамического воздействия верхнего строения пути. В связи с этим принципиально важно убедиться, что запас прочности данного узла достаточен для эксплуатации — для этого и организованы усталостные и ресурсные испытания, которые проводит ВНИКТИ. Рама пройдет 10 миллионов циклов нагрузки на прочность на специальных стендах, чтобы подтвердить надежность конструкции. Испытания рамы немоторной тележки планируется завершить в мае.

На площадке в Коломне представители РЖД, Инжинирингового центра железнодорожного транспорта, ВНИКТИ и «Уральских локомотивов» обсудили перспективные планы испытаний различных конструкций экипажной части поезда для ВСМ. На следующем этапе будет испытываться рама моторной тележки высокоскоростного поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.