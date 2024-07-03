В Подмосковье начали строить завод по производству самоклеящихся этикеток

Компания «Флексо-Пак» приступила к строительству комплекса по производству высококачественных самоклеящихся этикеток в индустриальном парке «Есипово». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь предприятия планируется в IV квартале 2025 года. Еще две очереди будут запущены в 2026.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 2,5 млрд рублей. На новом предприятии площадью 16 тысяч кв. м. будет создано не менее 150 новых рабочих мест для жителей Солнечногорска. Этикетки, произведенные в Подмосковье, будут применяться для брендирования продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, парфюмерии, а также фармацевтической продукции. Высокотехнологичное оборудование, которым будет оснащено предприятие, поможет обеспечивать продукции надежную защиту от контрафакта», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день у компании «Флексо-Пак» есть три действующих предприятия, производственные мощности которых позволяют в год выпускать более 45 млн кв. м. готовой продукции для приклеивания на самые разные поверхности: стекло, ПЭТ, металл, пластик, резину ипленку.

Новое предприятие в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является КРМО, будет работать по принципу полного цикла, включая разработкудизайна, изготовление сырья и производство готовой продукции. Краски, растворители и полуфабрикаты инвестор планирует закупать у российских производителей. Готовая продукция будет поставляться по всей России и в страны СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.