В Подмосковье начал работу новый состав общественного совета

Фото - © Заседание Общественного совета при Комитете по конкурентной политике Подмосковья/Комитет по конкурентной политике Московской области

Общественный совет при комитете по конкурентной политике Московской области начал работу в обновленном составе. Открытое заседание прошло на XXI Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», где подвели итоги деятельности ведомства за 2025 год и представили новых членов совета, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В заседании приняли участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, заместители руководителя и представители структурных подразделений комитета и ГКУ МО «Региональный центр торгов». Также присутствовали представители научного и экспертного сообщества, руководители электронных торговых площадок, члены общественных палат муниципалитетов Подмосковья и профильных ассоциаций, представители бизнес-объединений, включая областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Модератором встречи выступил начальник управления правового и кадрового обеспечения комитета Евгений Кудряшов.

Участникам представили итоги работы за 2025 год. В Подмосковье за этот период провели более 66,5 тыс. конкурентных закупок. Обсуждались показатели госпрограммы, приоритетные задачи и реализованные проекты в сфере закупок и земельно-имущественных торгов.

«Для нас это важное событие, поскольку в этом году утвержден новый состав совета. Нам важно не только представить результаты работы, но и получить обратную связь от представителей бизнеса, науки и общественных организаций», — отметила Светлана Журавлева.

Председателем общественного совета избран Вадим Винокуров. Он подчеркнул, что совет намерен развивать диалог между бизнесом, обществом и органами власти, повышать прозрачность процедур и поддерживать добросовестную конкуренцию.

В 2026 году состав совета сформировали с учетом кандидатур, предложенных Общественной палатой Московской области. В числе ключевых задач — общественный контроль, экспертное сопровождение деятельности комитета и выработка предложений по совершенствованию конкурентной политики региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.