В Подмосковье начал действовать ГОСТ для продажи фермерской продукции

В России с января 2026 года вступил в силу первый национальный стандарт, регулирующий продажу фермерской продукции. Новый ГОСТ устанавливает требования к оформлению и информированию покупателей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 2026 года в России действует ГОСТ Р 72236-2025, разработанный Роскачеством для регулирования продажи фермерской продукции. Документ обязывает организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих такие товары, выделять специальные «фермерские зоны» в торговых залах и предоставлять покупателям подробную информацию о производителе, составе и особенностях продукции. Это позволит отличать настоящие фермерские товары от имитаций и повысит прозрачность для потребителей.

В Московской области работает более 800 фермерских хозяйств. Для поддержки производителей в регионе реализуется проект по развитию дополнительных каналов сбыта. Совместно с ритейлером «Магнит», компанией «Милкбокс Ритейл» и при поддержке министерства создан фермерский агрегатор, который берет на себя подготовку, хранение, оформление документов и логистику продукции.

Через агрегатор уже сотрудничают 8 хозяйств региона, а всего в торговую сеть поставляют продукцию 28 фермеров. Среди участников — сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуевского округа, ООО «РОБЭВА» из Мытищ и КФХ «Домодедовская Экоферма». Новый формат помогает фермерам расширять сбыт, а жителям — чаще покупать натуральные продукты местного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.