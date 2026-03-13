Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:28

В Подмосковье на 25% выросла переработка стекла на КПО

Объем выборки стекла на комплексах по переработке отходов в Подмосковье в 2025 году увеличился на 25% по сравнению с 2024 годом. Рост переработки позволяет сократить захоронение отходов и направить больше вторичного сырья в производство, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Увеличение выборки стекла на подмосковных КПО способствует снижению нагрузки на полигоны и расширяет использование вторичных ресурсов. Дополнительные объемы стеклобоя направляют на выпуск новой продукции.

Сегодня вторичное стекло востребовано у производителей строительных материалов, изоляции, осветительных приборов, предметов интерьера и упаковки. Использование переработанного сырья помогает бизнесу снижать себестоимость продукции и энергозатраты.

Первичное стекло получают путем плавления минерального и химического сырья, включая кварцевый песок, буру и натриево-калиевый полевой шпат с добавлением красящих или осветляющих оксидов. Стекло считается одним из древнейших материалов: его начали производить несколько тысяч лет назад, предположительно на Ближнем Востоке или в странах Средиземноморья.

На протяжении веков материал применяют для изготовления упаковки, оконного стекла, посуды и изоляционных изделий.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.