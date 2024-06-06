В Подмосковье модернизируют производство энтерального питания

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров ЗАО «Инфаприм» Зафар Азимов.

«Наша задача – максимально помогать предприятиям, которые вкладывают силы и средства в проекты импортозамещения. Особенно, когда речь о продукции, товарах для людей, больше всего нуждающихся в заботе. Сегодня рынок энтерального, то есть специального лечебного питания в виде смесей, в нашей стране зависит примерно на 80% от поставок из стран Европы. Поэтому модернизация завода и увеличения мощностей производства компании «Инфаприм» — это шаг на пути к самообеспеченности в столь важном направлении», - сказал глава региона.

По словам Андрея Воробьева, энтеральное питание обеспечивает здоровье и благополучие большого количества людей, в том числе и самых маленьких. Действующее производство в Истре очень удобно расположено – в непосредственной близости от логистических центров, транспортных путей. Реализация проекта начнется уже в этом году, общий объем инвестиций – 4 млрд рублей.

Проектом предусмотрено приобретение оборудования для энтерального питания и строительство дополнительных производственных мощностей. Модернизация завода позволит создать около 50 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет в IV квартале 2026 года – 3 млн литров в год (с учетом сухих продуктов в жидком эквиваленте).

В настоящее время ЗАО «Инфаприм» владеет 12 патентами на разработку специализированных продуктов и способов их получения, сотрудничает с ведущими специалистами в области педиатрии и нутрициологии. Также компания выпускает детские смеси, питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, диетическое лечебное питание для детей с генетическими заболеваниями и т.д.

Компании предоставляются различные меры господдержки, в частности, льготное кредитование по программе Минсельхоза РФ, налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов.

По словам председателя совета директоров ЗАО «Инфаприм», основная цель всех инвестиционных проектов «Инфаприм» – это наполнение российского рынка качественными российскими продуктами и обеспечение продовольственной безопасности. Это касается как адаптированных детских молочных смесей, так и энтерального питания. Эти продукты не имеют альтернатив, и их дефицит на рынке приведет к существенному ухудшению качества питания младенцев и тяжелобольных людей разного возраста.

«Реализовав первый проект модернизации завода по производству детских адаптированных молочных смесей, мы уже можем обеспечить до 50% рынка РФ, а после завершения строительства мощностей для производства энтерального питания мы сможем полностью обеспечить российскую потребность и им», - заключил Азимов.