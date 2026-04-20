В Подмосковье изъяли более 1,4 тыс бутылок нелегального алкоголя

Контролирующие органы с начала года проверили 810 торговых объектов в Подмосковье и выявили 109 нарушений при продаже алкоголя. Из незаконного оборота изъяли более 1,4 тыс единиц продукции, возбуждено 49 административных дел, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжаются проверки соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции. Мониторинг на постоянной основе проводят инспекторы министерства совместно с органами местного самоуправления и МВД.

Большинство нарушений связано с размещением торговых точек и условиями реализации алкоголя. Зафиксированы случаи торговли в запрещенных зонах многоквартирных домов и вблизи объектов социальной инфраструктуры — образовательных и медицинских учреждений. Также выявлены факты продажи без лицензии и реализации алкоголя в нестационарных торговых объектах, что запрещено федеральным законодательством. Отдельное внимание уделяется соблюдению запрета на продажу спиртного лицам младше 18 лет.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы и выданы предписания о прекращении незаконной деятельности. Материалы направлены в суды и правоохранительные органы. Часть из 49 возбужденных дел уже рассматривается.

В министерстве напомнили, что в регионе действуют единые зоны запретов для всех муниципалитетов. Расстояние от торговых точек с алкоголем до образовательных учреждений должно быть не менее 100 метров, до медицинских организаций — от 15 до 70 метров. Продажа спиртного запрещена в магазинах во внутренних дворах многоквартирных домов, за исключением встроенно-пристроенных помещений и объектов со входом со стороны улицы на расстоянии не более 30 метров от края проезжей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.