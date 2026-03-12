В Подмосковье изъяли 660 бутылок нелегального алкоголя

Инспекторы проверили более 500 торговых объектов в Подмосковье с начала года и выявили 66 нарушений в сфере продажи алкоголя. Из незаконного оборота изъято 660 бутылок спиртного, возбуждено 28 административных дел, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Контроль за соблюдением обязательных требований при розничной продаже алкоголя в регионе ведут инспекторы министерства совместно с органами местного самоуправления и полицией. Основная цель проверок — пресечение нарушений и нелегального оборота продукции.

С начала года специалисты зафиксировали случаи продажи алкоголя без лицензии, после 23:00, а также в нестационарных торговых объектах, где такая деятельность запрещена. Выявлены и нарушения требований к размещению магазинов.

В Подмосковье запрещено продавать алкоголь рядом с социальными учреждениями. Расстояние до образовательных организаций должно быть не менее 100 метров, до медицинских — от 15 до 70 метров. В многоквартирных домах нельзя реализовывать спиртное в помещениях со входом во внутренний двор или на расстоянии более 30 метров от края проезжей части.

По выявленным фактам возбуждено 28 дел об административных правонарушениях, они рассматриваются в судах. По одному эпизоду продажи без лицензии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.4 УК РФ. Проверки продолжаются на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.