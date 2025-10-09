В Подмосковье изъяли 10 сельхозучастков за неиспользование по назначению

В Московской области было изъято 10 сельскохозяйственных земельных участков площадью 540 га за неиспользование по назначению.

По результатам проверок ведомства Арбитражным судом Подмосковья вынесены решения об изъятии четырех участков у ООО «Проспект» в округе Клин. Их общая площадь составила 107 га. Данные территории годами не использовались по прямому назначению. Там не велись работы по возделыванию сельхозкультур, не пасли скот, не косили траву.

Эта земля зарастает деревьями, кустарниками и сорняками, среди которых и опасный борщевик.

Еще в октябре 2023 года Россельхознадзор выдал соответствующее предписание по этим землям, но в августе 2024 года специалисты выявили, что ООО так и не провело комплекс мелиоративных и иных мероприятий по введению участков в с/х производство. Новое предписание компания тоже проигнорировала.

После привлечения ООО к административной ответственности ведомство продлило срок исполнения предписания. Однако этот документ проигнорировали.

Из-за неиспользования земель по целевому назначению суд решил их изъять. После вступления данного решения в силу участки выставят на торги. Начальная цена лота будет установлена в размере кадастровой стоимости. Но если их не продадут, то они все равно не вернутся к экс-собственнику. В этом случае их выкупит муниципальное образование или Подмосковье.

В июле-августе Арбитражный суд региона также вынес аналогичные решения еще по двум недобросовестным собственникам.

По закону РФ, есть возможность изъятия в судебном порядке земельного участка, если его не используют по целевому назначению в течение трех и более лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье — регион с высокой плотностью населения и сравнительно небольшими сельхозугодьями, поэтому ставка — на эффективность. Каждый гектар, каждая ферма должны работать по максимуму.

«Один из примеров — тепличные комплексы. Здесь применяют систему управления „Эковижн“: все процессы — от полива до сбора урожая — планируются и контролируются в реальном времени. Это снижает издержки почти вдвое и дает прибавку урожайности до 30 тонн с гектара», — сказал губернатор.

