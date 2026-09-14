В Подмосковье исследовали 145 тыс тонн пшеницы нового урожая

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области исследовали почти 145,5 тыс. тонн озимой пшеницы нового урожая из Подмосковья в рамках государственного мониторинга зерна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области исследовали почти 145,5 тыс. тонн озимой пшеницы, выращенной в Подмосковье. В рамках государственного мониторинга зерна они отобрали 147 проб и провели более 2,7 тыс. лабораторных исследований.

Образцы поступили из Коломны, Ступина, Зарайска, Серебряных Прудов, Дмитровского и других зернопроизводящих округов. Эксперты определяют класс зерна, оценивая содержание клейковины, натуру, стекловидность и другие показатели, которые влияют на качество и дальнейшее использование пшеницы.

Пшеница 3 класса составила более 80,9 тыс. тонн, или 55,7% обследованного объема. Это основная продовольственная категория, которую используют для производства хлебопекарной муки. На зерно 4 класса пришлось около 49 тыс. тонн, или 33,7%, оно также применяется в хлебопекарной промышленности. Пшеницы 5 класса выявили почти 13 тыс. тонн, или 8,8%; ее преимущественно направляют на кормовые и технические цели. Доля зерна, не соответствующего ГОСТ, составила 1,8%.

Результаты исследований вносят в федеральные государственные информационные системы «Зерно» и «Веста». В этом сезоне в рамках мониторинга планируют исследовать более 358 тыс. тонн пшеницы и отобрать до 480 проб. Окончательный объем может измениться в зависимости от фактического валового сбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.