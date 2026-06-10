В Подмосковье инвесторы получают поддержку на всех этапах

Инвесторы в Московской области получают сопровождение и меры поддержки на каждом этапе реализации проектов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева на бизнес-фесте в Мытищах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предпринимателям в Подмосковье доступен широкий перечень инструментов поддержки — от подбора площадки до выхода на экспортные рынки. Инвестблок региона сопровождает проекты вне зависимости от масштаба бизнеса и помогает решать возникающие вопросы.

«Каждый инвестор, приходящий для работы в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы оказывать поддержку предпринимателям — это подбор локации, предоставление мер поддержки, помощь в решении возникающих сложностей, а в дальнейшем и выход на экспортные рынки», — сказала Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Московская область располагает одной из самых развитых инфраструктур в стране: в регионе действуют шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Каждый седьмой резидент российских ОЭЗ работает в Подмосковье, а среди индустриальных парков этот показатель достигает трети. Проекты реализуются в фармацевтике, электронике, косметической промышленности и других отраслях.

Бизнес-фест в Мытищах объединил образовательную конференцию и деловой нетворкинг. В мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. предпринимателей. По словам вице-президента — председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова, в 2025 году банк профинансировал малый и микробизнес региона на 94 млрд рублей, а число предпринимателей, работающих при поддержке Сбера, превысило 250 тыс. и за год выросло более чем на треть.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.