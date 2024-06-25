В Подмосковье инвестируют 4 млрд в реконструкцию завода по выпуску стекловолокна

Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» приступила к реконструкции завода в г. о. Серпухов, который специализируется на выпуске тепло- и звукоизоляции для строительства и реконструкции зданий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Модернизация предприятия рассчитана на 2 года и завершится во II квартале 2026 г. Инвестиции компании в проект оцениваются более чем в 4 млрд рублей. На сегодняшний день завод производит 300 видов утеплителя, всего 1,9 млн куб. метров готовой продукции в год. Модернизация позволит увеличить производственные мощности. На предприятии создано около 170 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Готовая продукция предприятия поставляется в Центральный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ, а также в страны Центральной Азии и Закавказья.

На предприятии в г. о. Серпухов уже завершилась модернизация системы очистки газов на первой технологической линии. Это позволило усилить контроль за производством и свести к минимуму риски внештатных ситуаций.

Особое внимание в проекте реконструкции уделено обращению с водными ресурсами. Так, на предприятии организуют замкнутый цикл водопотребления — технологические воды не будут покидать производство. Это значительно снизит нагрузку на городской водный объект, из которого вода поступает сейчас.

«Модернизация производства позволит нашему предприятию повысить экологическую безопасность. В рамках инвестпроекта мы заменим ключевое оборудование — стекловаренную печь, а также камеру полимеризации (места, где отвердевает ковер из минеральной ваты), модернизируем участки волокнообразования и установим новый электрофильтр», — отметил директор завода «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в Серпухове Алексей Артамонов.

Кроме того, завод построит новую ливневую канализацию. Это сократит объем потребления воды, а также обеспечит возврат в технологический цикл не менее 25 тыс. куб. метров воды в год. Ливневая канализация будет отводиться в единую точку сброса. Этот процесс станет более управляемым. Проект планируют реализовать в 2025 году.

Помимо этого, предприятие расширит производство задувной ваты. Ее изготавливают из остатков стекловолокна. В переработку будет направляться не только не прошедшая контроль качества продукция, но и обрезки краев минераловатного полотна. Это позволит использовать 100% отходов стекловолокна. Во II квартале 2025 года выпуск этого материала вырастет до 175 тыс. куб. метров в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.