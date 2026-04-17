В Подмосковье глава ОЭЗ Дубна получил награду Минпромторга

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев удостоен Почетной грамоты Минпромторга России. Награду ему вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на отраслевом мероприятии Ассоциации индустриальных парков России, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Антон Афанасьев получил Почетную грамоту Минпромторга России за вклад в развитие промышленности и реализацию инвестиционных проектов. Награждение прошло в рамках презентации ежегодного Обзора индустриальных парков, организованной Ассоциацией индустриальных парков России.

Антон Алиханов отметил системную работу по развитию особой экономической зоны «Дубна» и государственных индустриальных парков. По поручению правительства Московской области АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» выступает единым государственным оператором по созданию таких площадок в регионе.

За десять лет площадь ОЭЗ увеличилась на 80% — с 187,5 до 335 гектаров. Число резидентов выросло с 90 до 150 высокотехнологичных компаний. Количество рабочих мест увеличилось более чем в шесть раз — с 1,7 тыс. до 11 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.