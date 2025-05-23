В Подмосковье доступны площади для бизнеса в строящихся государственных парках

Заполняемость в строящихся государственных индустриальных парках Московской области уже достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Мы планируем запустить в Подмосковье восемь новых государственных индустриальных парков общей площадью 1023 га, предна значенных для размещения предприятий. Даже несмотря на то, что строительные работы еще продолжаются, территории практически полностью зарезервированы производственными компаниями. Уровень заполнения пяти площадок — в Жуковском, Ленинском, Дмитровском, Раменском и Одинцовском — достигает 80%, остальные площадки пока находятся на этапе проектирования. Реализация всех заявленных инвестпроектов позволит создать более 45,7 тыс. новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Государственные индустриальные парки нового формата «Все включено» предлагают резидентам уникальные возможности развития производства. Новый стандарт включает готовые производственные боксы, инженерную и транспортную инфраструктуру, комфортные условия работы для сотрудников, площадки для отдыха и спорта, магазины и опытную управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.