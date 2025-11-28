В Подмосковье до конца года выпустят почти 2 млн флаконов раствора для линз

В этом году на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «Окей Вижен Технологии» запустила новый завод, благодаря которому существенно расширила производственные мощности по выпуску растворов для ухода за контактными линзами. Итоговый показатель 2025 года, как ожидается, достигнет отметки в 2 млн флаконов. Об этом стало известно в рамках акселератора «Технологии и инновации», который прошел на площадке особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В 2019 году компания «Окей Вижен Технологии» получила статус резидента особой экономической зоны «Дубна». В 2025 году на площадке ОЭЗ состоялся запуск завода по производству растворов для ухода за контактными линзами. Его площадь составляет более 2 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превышает 405 млн рублей. Предприятие обеспечило создание 25 новых рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ассортименте компании три линейки многофункциональных растворов, основное преимущество которых — отсутствие в составе консервантов. Поэтому офтальмологическая продукция резидента ОЭЗ пользуется большим спросом у людей с повышенной чувствительностью глаз, склонностью к аллергическим реакциям и синдромом сухого глаза.

«Запуск нового производственно-лабораторного комплекса позволил нам увеличить производственные мощности на 40%. Таким образом, это позволило нарастить выпуск продукции до более чем 150 тыс. контактных линз и 150 тысяч флаконов растворов в месяц», — отметил генеральный директор ООО «Окей Вижен Технологии» Сергей Шулика.

Он добавил, что в 2026 году компания планирует расширить номенклатуру и увеличить объемы выпускаемой продукции за счет введения двухсменного рабочего графика и привлечения квалифицированных специалистов для работы на современном автоматизированном оборудовании.

«Компания «Окей Вижен Технологии» с 2019 года имеет статус резидента особой экономической зоны «Дубна». В настоящее время предприятие реализует полный цикл производства: от разработки продукта и его клинической апробации до выпуска готовой продукции и проведения постмаркетинговых исследований. Выпускаемая продукция полностью соответствует действующим требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям на территории Российской Федерации. Наличие такого производителя в ОЭЗ «Дубна» имеет особую значимость для развития отечественной медицинской промышленности», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта, в том числе и на территории особой экономической зоны, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.