В Подмосковье для ИП продлили налоговые каникулы

В Мособлдуме в целом приняли закон, продлевающий действие налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал, что до 31 дек. 2026 г. продляется действие:

нулевых ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной, научной или бытовой сферах;

сниженной налоговой ставки в размере 10% по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы» для налогоплательщиков, занимающихся определенными видами экономической деятельности (установленными законом Московской области № 9/2009-ОЗ).

Кроме того, с 1 янв. 2025 г. законом предусмотрено повышение на 14,2% размера потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей, который используется для расчета стоимости патента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он, может, и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — рассказал глава региона.