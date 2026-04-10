В Подмосковье демонтировали более 1,8 тыс НТО за квартал

В Подмосковье за первый квартал 2026 года демонтировали 1 864 нестационарных торговых объекта на муниципальных и частных землях. Работы ведутся во всех округах региона для наведения порядка и благоустройства территорий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала 2026 года в регионе демонтировали 621 НТО на муниципальной земле и 1 243 — на частной. Из общего числа 852 объекта были включены в план работ, еще 1 012 убрали внепланово. При этом 965 нестационарных торговых объектов располагались на рынках.

Работа по приведению торговли в соответствие с требованиями законодательства ведется во всех округах. В городском округе Серпухов в 2025 году вместо запланированных 115 объектов демонтировали 123. Из них 111 находились на муниципальных участках, 12 — на частных.

В частности, в Серпухове снесли незаконный торговый объект «Труба» возле школы №6. Конструкция располагалась над сетями водоснабжения и затрудняла их обслуживание, создавая риски для безопасности. На освободившейся территории планируют обустроить пешеходную зону. В дальнейшем в округе намерены демонтировать еще 150 НТО, в том числе 79 на муниципальной земле, 8 на частной и 63 на федеральных территориях.

В министерстве отмечают, что демонтаж незаконных и несоответствующих нормам объектов позволяет формировать современные общественные пространства и создавать комфортную городскую среду.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.