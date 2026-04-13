В Подмосковье число самозанятых выросло на 5% в 2026 году

Количество самозанятых в Московской области превысило 1,14 млн человек по итогам первого квартала 2026 года. С начала года в регионе зарегистрировались более 59 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, рост числа самозанятых за первые три месяца 2026 года составил свыше 5%. Всего в регионе зарегистрировано 1 148 785 человек в этом статусе. Это на 8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самозанятые региона активно участвуют в системе госзакупок. По итогам 2025 года почти 1000 самозанятых стали поставщиками товаров и услуг для госкомпаний. Общий объем заключенных контрактов достиг около 1,75 млрд рублей.

Предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки и услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Информация размещена на инвестиционном портале региона. Консультации доступны по номеру 0150 с мобильного телефона в будни с 9:00 до 18:00. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.