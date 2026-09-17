В Подмосковье число работников промышленности выросло до 573 тыс

На предприятиях обрабатывающей промышленности Подмосковья в июне 2026 года работали 572,9 тыс. человек, что на 6,5% больше, чем годом ранее. О росте занятости сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В июне 2026 года на предприятиях обрабатывающей промышленности Московской области работали 572,9 тыс. человек. По данным Росстата, число сотрудников выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего работников занято в производстве пищевых продуктов — 96,8 тыс. человек. В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, трудятся 74,8 тыс. человек, компьютеров, электронных и оптических изделий — 41,7 тыс., парфюмерных и косметических средств — 11,4 тыс.

Компания «ЕВРОПРОДУКТ» из Лыткарина, выпускающая продукцию для японской и паназиатской кухни под брендом TAMAKI, в 2026 году расширила штат производственного персонала и подразделений развития бизнеса. Предприятию требуются операторы и мастера линий, упаковщики, фасовщики, технические специалисты, а также сотрудники логистики, инженерных, технологических и коммерческих направлений.

Производитель косметики «Аравия» из Протвина также усилил штат специалистами по маркировке «Честный знак», системными администраторами и инженерами. Компания ведет набор инженеров АСУ ТП, наладчиков КИПиА, программистов 1С, администраторов WMS, а также работников без опыта — грузчиков, разнорабочих и уборщиков. После запуска нового корпуса планируется открыть вакансии водителей высотного погрузчика, комплектовщиков, кладовщиков и операторов 1С.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.