В Подмосковье будут производить более 4,8 тыс тонн уходовых средств «Аравия»

В Протвино приступили к строительству нового производственного комплекса. Соответствующее извещение поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В промышленной зоне города возведут здание переменной этажности от одного до трех этажей, где будут осуществлять предпродажную подготовку готовой продукции — средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами под брендом «Аравия». Ожидается, что в корпусе будут готовые крема, бальзамы, сыворотки, шампуни и фасовать в индивидуальные упаковки, а также формировать наборы для отгрузки товаров через маркетплейсы.

Всего здесь будут выпускать 16 т или 20 тыс. упаковок в сутки. Работать на предприятии будут 245 человек в смену.

Земельный участок площадью 2,4 га, на котором ведется строительство, расположен рядом с действующим производством компании-застройщика «Новые технологии», его инвестор получил по программе «Земля за 1 рубль».

Здесь построят два корпуса нового производственного комплекса. Первый из них — на завершающей стадии строительства, его завершат до конца 2024 года. Второй — планируют возвести до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.