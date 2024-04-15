В Подмосковье более 260 компаний стали участниками проекта «Производительность труда»

Замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов обсудил с бизнесом и регионами дальнейшее развитие национального проекта «Производительность труда». В совещании приняло участие правительство Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Повышение производительности труда — одно из ключевых направлений работы ближайших 5 лет. Важно не только расширить уже действующие программы, но и работать над снятием системных ограничений. Мы предлагаем большее внимание уделить изменению нормативного регулирования предпринимательской деятельности, снимать барьеры, которые мешают опережающему росту производительности труда в стране», — сообщил Керефов.

Своими практиками и предложениями в рамках реализации нацпроекта поделились представители регионов. Так о нацпроекте на территории Подмосковья рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

«Участниками нацпроекта «Производительность труда» в Московской области уже стали свыше 260 компаний. При этом к проекту продолжают присоединяться новые предприятия. Поддержку на начальном этапе нацпроекта подмосковные компании получают от регионального центра компетенций, созданного в области в рамках нацпроекта. Также в рамках нацпроекта в Московской области отрыта «Фабрика процессов» — площадка для обучения практикам бережливого производства. Таким образом, предприятия в нашем регионе получают всестороннюю поддержку в процессе реализации нацпроекта «Производительность труда», — сказал Подлипенский.

Ранее президент России Владимир Путин поручил охватить проектами по повышению производительности труда 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Для этого прорабатывается вопрос создания центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов, важных для укрепления технологического суверенитета.

Также по поручению президента вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова обсуждают внедрение бережливых технологий в соцсферу. К середине лета предстоит сформировать конкретный план по работе с соцучреждениями регионов и определить показатели эффективности. Ключевыми результатами должны стать повышение доступности услуг и скорости обслуживания граждан, поэтому оценивать результаты планируется через механизмы обратной связи.

На основе опыта внедрения технологий бережливого производства в отдельные соцучреждения будут выработаны единые рекомендации. Их применение позволит качественно повысить уровень обслуживания в социальных учреждениях к 2030 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.