В Подмосковье благополучно перезимовали все высаженные озимые культуры

Всего на территории Московской области посевы озимых культур размещены на площади более 95 тыс. га, что на 2,3 тыс. га больше, чем в 2022. Вся культура хорошо перенесла зиму, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К категории озимых культур относятся растения, наилучшим образом адаптированные к климатическим условиям северных регионов. Их засевают в осенний период. Обычно это сентябрь–октябрь, когда почва еще теплая, а осадков хватит для прорастания семян. Активный же рост приходится на весну.

«Под урожай 2024 года были посеяны рапс, сурепица, пшеница, рожь и ячмень. Зимой температурный режим был оптимальным для озимых культур. По результатам отбора монолитов, все растения, ушедшие в зиму, жизнеспособны. На открытых участках вымерзания не отмечены. При благоприятных погодных условиях, к уборке озимых культур планируется приступить в конце июля», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Озимых зерновых было посеяно более 84 тыс. га. Озимого рапса — более 10 тыс. га, это на 3,6 тыс. га больше, чем в 2022 году.

Озимые культуры посеяны на полях Каширы, Зарайска, Луховиц, Серебряных Прудов и еще порядка 23 городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

