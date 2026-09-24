В Подмосковье аграрии засеяли более 56 тыс га озимых под урожай 2027 года

Аграрии Подмосковья засеяли озимыми культурами более 56 тыс. га под урожай 2027 года. Осенний сев продолжается: выполнено 57% сезонного плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области озимыми культурами засеяли более 56 тыс. га — 57% от запланированных на сезон 99,5 тыс. га. Основную долю посевов занимают зерновые, преимущественно пшеница и рожь.

Аграрии также почти завершили сев озимого рапса на площади более 21 тыс. га. Эту масличную культуру используют для производства растительного масла и кормов.

Работы идут по плану, с соблюдением агротехнологических сроков. Озимые высевают осенью: они проходят часть цикла развития под снежным покровом, а весной начинают расти раньше яровых культур. Это позволяет получить более ранний урожай. Посевная кампания готовит основу для урожая 2027 года и влияет на продовольственную безопасность региона.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.