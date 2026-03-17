В Подмосковье аграрии контролируют состояние озимых из-за оттепели

Специалисты продолжают мониторинг озимых культур в Подмосковье на фоне мартовского потепления и таяния снега. Дневная температура в выходные достигала +12 градусов, снежный покров уплотняется без образования ледяной корки. Аграриям рекомендуют учитывать перепады температур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сотрудники отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области ведут регулярное наблюдение за состоянием озимого клина. В регионе установились плюсовые температуры, прошли осадки, влажность воздуха достигает 90%, что привело к активному таянию снега.

В выходные дни столбики термометров поднимались до +12 градусов. На полях фиксируется равномерное уплотнение снежного покрова без образования ледяной корки. Его высота сократилась со 100 до 45–60 см. При этом воздухообмен остается достаточным, корневая система озимых культур сохраняет жизнеспособность.

В ведомстве подчеркивают, что в период перепадов температур, когда днем наблюдаются плюсовые, а ночью отрицательные значения, важно учитывать плотность и влажность снега. В прошлом году в Подмосковье засеяли почти 98 тыс. гектаров озимых культур, из них более 77 тыс. гектаров заняли пшеница, рожь и тритикале, еще 20,7 тыс. гектаров — озимый рапс. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию и при необходимости дают рекомендации по корректировке агротехнических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.