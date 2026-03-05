В Подмосковье 8 марта откроют 46 праздничных ярмарок

Праздничные ярмарки пройдут 8 марта в 30 муниципалитетах Подмосковья, где организуют 46 тематических площадок с продукцией местных фермеров. Жители и гости региона смогут приобрести мясо, овощи, фрукты и другие товары к праздничному столу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Тематическая ярмарка «Женщины, с праздником весны!» состоится сразу в нескольких городах региона. Торговые ряды развернутся в Волоколамске на улице Панфилова, в Домодедово на проспекте Академика Туполева, в Лобне на Краснополянском проезде и в Раменском на Комсомольской площади.

Посетителям предложат широкий ассортимент продукции от подмосковных сельхозпроизводителей — свежее мясо, сезонные овощи и фрукты, а также другие товары. Организаторы отмечают, что такие мероприятия позволяют жителям приобрести качественные продукты напрямую у фермеров и поддержать местные предприятия.

В министерстве подчеркнули, что ярмарки создадут праздничную атмосферу и станут гастрономическим событием для всей семьи. Адреса всех площадок и график работы опубликованы на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.