В Подмосковье 60 предпринимателей получили льготные займы

Московский областной фонд микрофинансирования выдал 60 льготных займов бизнесу в первом квартале 2026 года на общую сумму 160,5 млн рублей. Самой востребованной стала программа «Производство», сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«За первые три месяца этого года поддержкой Московского областного фонда микрофинансирования воспользовались 60 предпринимателей региона. Общий объем предоставленной поддержки составил 160,5 млн рублей. Наиболее востребованной программой в первом квартале стала «Производство» — выдано 16 займов на сумму 48,7 млн рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Предприниматели Подмосковья могут получить заем до 5 млн рублей по ставке от 5% годовых сроком до трех лет. В настоящее время бизнесу доступны 13 программ фонда. Подать заявку и узнать условия можно на сайте Московского областного фонда микрофинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.