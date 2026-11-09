В Подмосковье 58 предприятий присоединились к проекту производительности труда

Региональный центр компетенций Московской области привлек 58 предприятий к федеральному проекту «Производительность труда» за январь — октябрь 2026 года. Это на 45% больше, чем за весь 2025 год, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

За десять месяцев 2026 года участниками федерального проекта «Производительность труда» в Подмосковье стали 58 предприятий. В 2025 году к нему присоединились 40 компаний.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила растущий интерес бизнеса к повышению производительности труда. По ее словам, в 2026 году специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) реализовали уже 25 проектов на предприятиях области.

Федеральные и региональные центры компетенций помогают участникам проекта бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства. За январь — октябрь РЦК Подмосковья обучил 940 сотрудников — почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда подготовку прошли 524 человека.

РЦК Московской области создали в 2020 году. С тех пор к федеральному проекту в регионе присоединились 406 предприятий.

На первом этапе специалисты центра вместе с рабочей группой предприятия в течение шести месяцев внедряют инструменты бережливого производства на выбранном пилотном потоке. Затем предприятие самостоятельно переносит этот опыт на другие производственные потоки. На это отводится два с половиной года.

По данным РЦК, за все время реализации проектов время протекания процессов на предприятиях региона в среднем сократилось на 34%, объем незавершенного производства — на 32%, а выработка выросла на 57%.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки на участие принимают на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о мерах поддержки бизнеса доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.