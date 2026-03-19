В Подмосковье 27 марта пройдет вебинар по экспорту АПК

Онлайн-вебинар «Аграрные горизонты: экспортный вектор развития» состоится в Подмосковье 27 марта в 11:00 для представителей агропромышленного комплекса региона. Участникам расскажут о перспективных зарубежных рынках, мерах господдержки и практических инструментах продвижения продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ФГБУ «Агроэкспорт» организует вебинар для руководителей и специалистов, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность предприятий АПК. К участию приглашаются также представители пищевой и перерабатывающей промышленности, заинтересованные в развитии экспорта.

В программе — аналитика международных рынков, разбор ключевых барьеров и возможностей для поставок за рубеж, а также действующие меры государственной поддержки. Эксперты представят практические инструменты продвижения продукции и ответят на вопросы участников.

Регистрация открыта до 25 марта 17:00 по ссылке, где размещены контакты организаторов для дополнительных консультаций. После регистрации участникам направят ссылку для подключения на указанную электронную почту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.