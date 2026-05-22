В Подмосковье 27 мая откроют серию встреч для креативного бизнеса

Серия мероприятий для представителей креативных индустрий стартует в Подмосковье 27 мая в Истре. Первым событием станет интенсив «Два предприятия — два взгляда на созидание» в музее «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Интенсив пройдет 27 мая в 14:00 в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» по адресу: г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1. Сбор гостей начнется в 13:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a0b237a4936390c3634311f.

Организаторами выступают центр «Мой бизнес» Московской области, торгово-промышленная палата Московской области и администрация городского округа Истра. К участию приглашают предпринимателей креативного сектора — дизайнеров, архитекторов, художников, иллюстраторов, фотографов, видеографов, саунд-дизайнеров, блогеров и издателей.

Участники узнают, как производственные процессы могут стать источником вдохновения, получат идеи для собственных проектов и коллабораций, а также познакомятся с устойчивыми бизнес-моделями продажи креативной продукции. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Дополнительная информация доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.