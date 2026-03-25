В Подмосковье 26 марта завершат прием заявок на гранты ФРП

Фонд развития промышленности Московской области завершает прием заявок от предприятий региона на получение грантов для возмещения затрат по уплате процентов по кредитам. Документы принимаются через систему электронного документооборота «Диадок». Итоги подведут по результатам конкурсного отбора.

Гранты предназначены для компенсации расходов по кредитам, полученным на приобретение и создание основных средств. Кредит должен быть оформлен не ранее 1 января 2023 года. Максимальный размер поддержки составляет 30 млн рублей.

«Общий объем грантовой поддержки подмосковного ФРП в этом году составит 450 млн рублей. За счет гранта получатели смогут компенсировать до 90% понесенных расходов на оплату процентов по кредитам, полученным на увеличение основных средств», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С условиями участия и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Там же размещены формы заявлений для подачи заявки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.