В Подмосковье 26 февраля стартует отбор на поддержку АПК

Прием заявок на господдержку транспортировки продукции АПК начнется 26 февраля в 09:00 через платформу «Мой экспорт». Программа позволит компенсировать от 25% до 100% затрат на перевозку продукции за III–IV кварталы 2025 года и I–II кварталы 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Минсельхоз России объявил о старте отбора на предоставление субсидий для организаций агропромышленного комплекса. Средства направят на компенсацию фактически понесенных расходов на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции до конечного покупателя. Размер поддержки составит от 25% до 100% затрат.

Подать заявку можно с 26 февраля в 09:00 через цифровую платформу «Мой экспорт». Поддержка распространяется на перевозки, выполненные в III–IV кварталах 2025 года и I–II кварталах 2026 года. Участвовать в отборе смогут российские юридические лица, которые осуществляют перевозку или организуют ее при наличии договора на оказание соответствующих услуг.

В ведомстве подчеркнули, что программа направлена на снижение финансовой нагрузки на предприятия в 2026 году, укрепление конкурентоспособности российских производителей и расширение географии поставок. Правила участия, перечень документов и видеоинструкция размещены в профильном разделе на сайте Российского экспортного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.