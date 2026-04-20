В Подмосковье 23 апреля проведут вебинар по кадастровой оценке

Вебинар по оспариванию результатов кадастровой оценки имущества пройдет 23 апреля в 11:00 в Подмосковье. Участникам разъяснят порядок пересмотра кадастровой стоимости и подачи документов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Вебинар организуют уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с министерством имущественных отношений региона.

Мероприятие посвятят теме «Оспаривание результатов кадастровой оценки имущества».

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.