В Подмосковье 20 марта пройдет ярмарка «Вкусная пятница»

Ярмарка фермерской продукции пройдет 20 марта в Доме правительства Московской области. С 09:00 до 15:00 в деловом центре «Новатор» посетители смогут продегустировать и приобрести товары региональных производителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарку «Вкусная пятница» организует Россельхозбанк. В мероприятии примут участие пять производителей. Подмосковная пекарня представит свежую выпечку, производитель органической продукции — консервацию по авторским рецептам.

Гости также смогут попробовать натуральные сыры и молочные продукты, чай и кофе от семейного магазина, а также шоколад ручной работы. Организаторы отмечают, что проект помогает фермерам находить своего покупателя и напрямую общаться с потребителями.

Сейчас в проекте участвуют более 75 хозяйств, а дегустации проходят более чем на 30 площадках Московского региона. Участие для фермеров бесплатное, организационные вопросы берет на себя Россельхозбанк. Подробности размещены на платформе «Свое Родное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.